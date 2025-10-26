Commento live GP Messico F1 | Ferrari convincente Norris all’attacco! Max e Mercedes pronti alla sfida
La Formula 1 arriva a Città del Messico per un weekend infuocato! Negli ultimi due anni la Ferrari ci ha regalato spettacolo su questo circuito, e anche stavolta le Rosse sembrano pronte a far sognare i tifosi. La McLaren punta su un Lando Norris in grande forma, mentre Oscar Piastri cerca riscatto dopo gli ultimi errori. Max Verstappen, dopo aver ammesso di aver sacrificato le qualifiche per puntare alla gara, parte indietro ma con una strategia tutta da seguire. Le Mercedes restano costanti, ma senza brillare davvero in questo weekend. Tutti gli ingredienti ci sono per un GP del Messico emozionante, imprevedibile e ricco di sorprese, su un tracciato che mette a dura prova power unit e freni. 🔗 Leggi su Oasport.it
