Commemorazione fascismo saluti romani a Milano e Predappio

Tg24.sky.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Predappio oltre mille persone hanno preso parte alla commemorazione della Marcia su Roma e hanno eseguito il saluto romano di fronte alla cripta di Benito Mussolini. In contemporanea a Milano si è tenuta la cerimonia di commemorazione dei caduti della Repubblica Sociale Italiana, dove numerosi militanti hanno omaggiato i propri caduti esibendo il saluto romano. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

commemorazione fascismo saluti romani a milano e predappio

© Tg24.sky.it - Commemorazione fascismo, saluti romani a Milano e Predappio

Approfondisci con queste news

commemorazione fascismo saluti romaniCommemorazione fascismo, saluti romani a Milano e Predappio - A Predappio oltre mille persone hanno preso parte alla commemorazione della Marcia su Roma e hanno eseguito il saluto romano di fronte alla cripta di Benito Mussolini. Come scrive tg24.sky.it

commemorazione fascismo saluti romaniSaluti romani al raduno di Predappio, oltre mille nostalgici del fascismo ricordano la marcia su Roma - Secondo gli organizzatori c'erano oltre mille persone a Predappio, al corteo che ha commemorato la marcia su Roma e si è concluso alla cripta di Benito ... Scrive fanpage.it

commemorazione fascismo saluti romaniOltre mille a raduno di Predappio, tornano i saluti romani - Nonostante l'invito, anche odierno, della famiglia Mussolini a mettere la mano sul cuore, alcune decine di manifestanti hanno alzato il braccio teso dopo il rito del "presente". Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Commemorazione Fascismo Saluti Romani