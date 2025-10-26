Commemorazione dei defunti gli orari dei cimiteri comunali Attivo il servizio navetta gratuito
In occasione della commemorazione dei defunti il Cimitero Monumentale di via Ravegnana, da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre, osserverà l’orario continuato dalle 7.30 alle 17 (suono campana), e saranno aperti il secondo cancello su via Ravegnana e il cancello di via Tripoli. Nello stesso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
? COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ ? Si comunica che a far data dal 26/10/2025 il cimitero comunale osserverà l'orario invernale: 08:30-12:30, 15:00-17:00. Inoltre, in occasione dell'imminente ricorrenza “Commemorazione dei Defunti”, si comuni - facebook.com Vai su Facebook
Orari di apertura straordinari dei cimiteri per la Commemorazione dei Defunti - In occasione della Commemorazione dei Defunti, i cimiteri comunali osserveranno orari di apertura straordinari. Scrive piananotizie.it
Cagliari, commemorazione defunti: cimiteri aperti dal 27 ottobre al 3 novembre - In occasione della ricorrenza i cimiteri osserveranno, per le date indicate, l'orario continuato con apertura alle 8:00 e chiusura alle 17:30 ... Riporta cagliaripad.it
Manutenzioni l’1 e 2 novembre: operatori Cmv in campo - In vista della commemorazione dei defunti, Cmv Servizi rinnova il proprio impegno per garantire un servizio cimiteriale efficiente, ... Scrive msn.com