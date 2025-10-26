Come sta il volontariato? | Non fa breccia nei cuori Ci sono segnali di crisi
GROSSETO E’ stata tracciata l’immagine del grande mondo del volontariato. Dovrebbe essere una calamita, non potendone fare a meno, esaltando le peculiarità e capacità di ognuno, ma ancora il volontariato non fa breccia nei cuori dei volontari. Cesvot Grosseto ha dato una lettura dello scenario attuale: c’è un segnale di crisi nell’attrarre i volontari, nonostante il comune e provincia di Grosseto siano realtà consolidate con tante associazioni. Al convegno organizzato erano presenti tantissime associazioni. E c’è di più, il Cesvot sta numerando i volontari informali, ormai un trend in sviluppo con la volontà di chi vuole operare indirettamente senza aderire ad associazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
