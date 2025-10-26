Come sta De Bruyne dopo l'infortunio in Napoli-Inter | incubo recidiva rischia un lungo stop

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il belga bloccato dallo stesso problema muscolare che due anni fa lo tenne fuori per metà campionato al Manchester City. Quali sono le sue condizioni e i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sta de bruyne dopoNapoli, De Bruyne non doveva battere il rigore: come sta e quando potrebbe tornare - De Bruyne è uscito zoppicante e con il volto scuro dal dolore dopo aver segnato il rigore: la situazione, la recidiva, il retroscena con Neres e cosa preoccupa il Napoli ... Da sport.virgilio.it

sta de bruyne dopoNapoli in ansia per Kevin De Bruyne: si sospetta una lesione di alto grado e un lungo stop - 1 sull’Inter ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente Napoli, ma la serata perfetta è stata offuscata dall’infortunio. Riporta tuttomercatoweb.com

sta de bruyne dopoKevin De Bruyne, quando rientra dopo l’infortunio contro l’Inter: le ultime novità sul recupero - Kevin De Bruyne, quando rientra dopo l’infortunio contro l’Inter: ultime news, tempi di recupero e possibile ritorno in campo col Napoli. Lo riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Sta De Bruyne Dopo