Come sta De Bruyne dopo l'infortunio in Napoli-Inter | incubo recidiva rischia un lungo stop

Il belga bloccato dallo stesso problema muscolare che due anni fa lo tenne fuori per metà campionato al Manchester City. Quali sono le sue condizioni e i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

C'È UN SECONDO STOP DOPO DE BRUYNE https://shorturl.at/1PahK - facebook.com Vai su Facebook

Dopo la sosta: da Hojlund e De Bruyne solo entusiasmo, ma gli infortuni sono un caso nazionale - X Vai su X

Napoli, De Bruyne non doveva battere il rigore: come sta e quando potrebbe tornare - De Bruyne è uscito zoppicante e con il volto scuro dal dolore dopo aver segnato il rigore: la situazione, la recidiva, il retroscena con Neres e cosa preoccupa il Napoli ... Da sport.virgilio.it

Napoli in ansia per Kevin De Bruyne: si sospetta una lesione di alto grado e un lungo stop - 1 sull’Inter ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente Napoli, ma la serata perfetta è stata offuscata dall’infortunio. Riporta tuttomercatoweb.com

Kevin De Bruyne, quando rientra dopo l’infortunio contro l’Inter: le ultime novità sul recupero - Kevin De Bruyne, quando rientra dopo l’infortunio contro l’Inter: ultime news, tempi di recupero e possibile ritorno in campo col Napoli. Lo riporta tag24.it