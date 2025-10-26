Come i russi hanno reso più letali i missili Iskander E che cosa hanno imparato gli ucraini

Si è già segnalata, su queste colonne, la crescente efficacia dei missili Iskander-M contro sistemi difensivi Patriot e, in generale, contro i sistemi anti-balistici occidentali forniti all’Ucraina. La recente indagine forense del Kyiv Scientific Research Institute of Forensic Expertise (KSRIFE) rivela nuovi dettagli sull’upgrade delle munizioni balistiche russe. L’impatto dell’Iskander-M nel teatro ucraino. L’Iskander-M (nome NATO: SS-26 Stone) è un sistema balistico a corto raggio (SRBM) che ha svolto un ruolo sempre più centrale nello sforzo bellico russo, in particolare da quanto Mosca ha aumentato la sua produzione di missili balistici 9M723 da 250 nel 2023 a 700 nel 2024. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Come i russi hanno reso più letali i missili Iskander. E che cosa hanno imparato gli ucraini

