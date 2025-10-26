Come evitare gli incendi alle canne fumarie? I consigli dei pompieri

Con l’autunno (e quindi con la stagione fredda) alle porte, si tornano ad accendere riscaldamenti, stufe e camini. E, quindi, tornano in attività le canne fumarie. È proprio a esse che i vigili del fuoco trentini dedicano particolare attenzione, con una lista di consigli ai cittadini per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it