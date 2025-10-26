Come ci sono finite tecnologie occidentali nell' industria delle armi con cui la Russia attacca l' Ucraina

Un missile Iskander ha 35 componenti prodotte da aziende europee, statunitensi e giapponesi. L'industria bellica russa fa affidamento su una rete di fornitura globale – sì, anche occidentale. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Come ci sono finite tecnologie occidentali nell'industria delle armi con cui la Russia attacca l'Ucraina

