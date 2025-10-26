Come cambiano Cascine e Carraia Un campo da basket in via Meucci
Si è chiuso nella scuola primaria ‘Carlo Rovini’ di Empoli il percorso di “Frazioni al centro“ e che nella fattispecie ha interessato Carraia e Cascine. Una partecipazione davvero numerosa di residenti che hanno ascoltato, rivolto proposte e consigli all’amministrazione comunale. Il sindaco Mantellassi ha presentato la Giunta comunale e spiegato la funzione del ‘ Piano Frazioni e Quartieri ’, strumento di programmazione adottato per calendarizzare interventi puntuali e illustrare temi generali e punti di forza del ‘Piano’. Per Carraia e Cascine il focus è stato sul nuovo volto del parco di via Meucci: grazie al bando ministeriale sport e salute, il Comune ha fondi per 200mila euro per aree pubbliche da riqualificare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
