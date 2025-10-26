Combatte una battaglia Magnini in lacrime per Rosolino | di cosa soffre
– La quinta puntata di Ballando con le Stelle ha regalato al pubblico un momento di rara intensità emotiva, segnando una delle vette più alte della stagione sia dal punto di vista televisivo che umano. Filippo Magnini, ex campione di nuoto, si è esibito in una coreografia che ha travalicato i confini della semplice gara, diventando un potente messaggio di vicinanza e solidarietà. L’atleta, visibilmente commosso, ha lasciato scorrere le lacrime al termine della sua performance, mostrando un lato profondamente umano e sensibile. 🔗 Leggi su Tvzap.it
