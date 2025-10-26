Combatte una battaglia Magnini in lacrime per Rosolino | di cosa soffre

Tvzap.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– La quinta puntata di Ballando con le Stelle ha regalato al pubblico un momento di rara intensità emotiva, segnando una delle vette più alte della stagione sia dal punto di vista televisivo che umano. Filippo Magnini, ex campione di nuoto, si è esibito in una coreografia che ha travalicato i confini della semplice gara, diventando un potente messaggio di vicinanza e solidarietà. L’atleta, visibilmente commosso, ha lasciato scorrere le lacrime al termine della sua performance, mostrando un lato profondamente umano e sensibile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

combatte una battaglia magnini in lacrime per rosolino di cosa soffre

© Tvzap.it - “Combatte una battaglia”. Magnini in lacrime per Rosolino: di cosa soffre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

combatte battaglia magnini lacrimeBallando, Filippo Magnini in lacrime per Massimiliano Rosolino: «Combatte una battaglia silenziosa». E un giudice svela (non volendo) il motivo - L'ex nuotatore di Pesaro si è lasciato andare dopo un commento di Ivan Zazzaroni, ma il motivo della sua commozione non ... Si legge su corriereadriatico.it

combatte battaglia magnini lacrimeBallando con le stelle, Magnini in lacrime per Rosolino: "Combatte una battaglia silenziosa" - Dopo la sua esibizione a Ballando con le stelle, Filippo Magnini si è lasciato andare alla commozione pensando a Massimiliano Rosolino, quest’anno al fianco di Milly Carlucci nel ruolo di “inviato” ... Segnala msn.com

combatte battaglia magnini lacrime''Ognuno combatte battaglie che non conosciamo'': Filippo Magnini in lacrime in diretta a Ballando per l’amico Rosolino, il possibile motivo - L’ex nuotatore olimpico, 43 anni, ha poi confessato che le lacrime erano per il suo amico Massimiliano Rosolino – anche lui ex nuotatore olimpico – che lavora proprio nel programma di Milly Carlucci ... Segnala gossip.it

Cerca Video su questo argomento: Combatte Battaglia Magnini Lacrime