Colpo Milan è fatta | firma fino al 2029

Glieroidelcalcio.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arriva un nuovo rinforzo per Max Allegri, che potrà ora contare su un giocatore ad un passo dal firmare fino al 2029 con il Milan Archiviata la sfida con il Pisa, in cui il Milan ha affrontato i toscani in un match davvero inaspettato: nonostante il momentaneo vantaggio dei rossoneri firmato da Rafael Leão nel primo tempo, nella ripresa a San Siro cambia tutto. La squadra di Gilardino va infatti vicinissima a compiere il colpaccio contro il Milan, primo in classifica. Prima il rigore trasformato da Cuadrado, poi la rete di Nzola mettono i rossoneri in grandissima difficoltà, e l’ex tecnico del Genoa assapora quasi il primo successo in campionato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

