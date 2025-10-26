Colpo in abitazione | rubati contanti e gioielli

Udinetoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bottino da circa 600 euro in contanti e alcuni gioielli in oro per i soliti ignoti che sabato 25 ottobre, tra le 19.30 e le 22.00, sono entrati in azione in una casa della frazione di Romans di Varmo.Approfittando dell’assenza dei proprietari, i malviventi hanno forzato una finestra e sono. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

