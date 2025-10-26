Colonnina per le auto elettriche | il dono di Banca Alta Toscana

E’ stata inaugurata ieri la colonnina di ricarica per veicoli elettrici installata da Banca Alta Toscana in piazza della stazione a Maresca. L’infrastruttura, collocata davanti all’agenzia dell’istituto di credito cooperativo, è ad uso pubblico e potrà essere utilizzata da tutta la cittadinanza, oltre che dai soci, dai clienti e dai dipendenti di Banca Alta Toscana, come avviene a Quarrata dove la Banca ha già installato una colonnina di ricarica nel parcheggio della propria sede. "Si tratta di un investimento significativo che conferma la nostra vicinanza a questo territorio - afferma il presidente di Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

