MONTE ARGENTARIO La Toscana ha stanziato un finanziamento per la messa in sicurezza del Fosso del Campone e del Fosso delle Fornaci. I fondi rientrano tra le opere previste dall’ente regionale per la difesa del suolo. Sono stati stanziati 18 milioni di euro in totale, mentre in Maremma sono previste sette opere con circa 2 milioni e mezzo che arriveranno nella provincia di Grosseto e riguardano la messa in sicurezza del territorio attraverso opere di difesa del suolo. Nel comune di Monte Argentario verranno realizzate opere di collegamento dal fosso delle Fornaci al fosso del Campone a Porto Santo Stefano, con un finanziamento regionale di 656 mila euro su un importo complessivo di 820 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Collegamento tra due fossi. Opera da più di 800mila euro. Gran parte li mette la Regione