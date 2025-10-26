Colle alta è in sofferenza Trovare un parcheggio è un’impresa complicata

Chi vive nella parte alta di Colle lo sa bene: quando arriva l’estate e con questa i turisti ed i molti abitanti della Valdelsa e della Provincia che decidono di ritrovarsi in Piazza Santa Caterina d’Alessandria parcheggiare diventa un’impresa da guinness dei primati. Le vie di borgo nuovo si riempiono di auto come un panino troppo farcito, trovare uno spazio dove lasciare la macchina diventa un miraggio. Non va meglio nei fine settimana di giugno con la Sagra della Miseria ed anche in quelli di ottobre, quando il profumo irresistibile del festival della Gota richiama orde di buongustai da ogni dove, né durante le festività natalizie, quando le luminarie attirano curiosi e turisti in cerca di atmosfera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

