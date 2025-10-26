Colazione prima dell' allenamento? Dipende dai tuoi obiettivi

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allenarsi a stomaco vuoto può aiutare a perdere peso, ma per alcuni il cortisolo schizza alle stelle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

colazione prima dell allenamento dipende dai tuoi obiettivi

© Gazzetta.it - Colazione prima dell'allenamento? Dipende dai tuoi obiettivi...

