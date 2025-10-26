Cocaina nel centro di accoglienza | arrestati due minorenni

Tempo di lettura: < 1 minuto Due diciassettenni di origine tunisina, ospiti di una comunità per minori di Portico di Caserta, sono stati arrestati dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione per una lite tra gli ospiti della struttura di accoglienza: durante i controlli i militari hanno rinvenuto due dosi di cocaina per un peso di 1,4 grammi, 400 euro in contanti, un bilancino di precisione e uno spray al peperoncino, tutto sequestrato. I due minorenni si sono mostrati da subito agitati e ostili: uno di loro ha aggredito i militari nel tentativo di sottrarsi al controllo, mentre l’altro, una volta fatto salire sull’auto di servizio, ha preso a calci il finestrino posteriore, mandandolo in frantumi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

