Un importante record è stato raggiunto dalla CMLL la scorsa settimana. Lo show tutto al femminile tenutosi il 17 ottobre con il match di cartello tra Mercedes Mone e Persephone, ha registrato la presenza di circa 9.000 fan, il che rende l’evento in questione come quello con più presenza di pubblico da sette anni a questa parte. L’ultimo dato da segnalare risale infatti all’autunno 2018 con WWE Evolution con main event composto dal match tra Ronda Rousey vs Nikki Bella. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - CMLL: Lo show tutto al femminile con Mercedes Mone supera il record di WWE Evolution del 2018