CM Punk elogia IYO SKY | È la miglior wrestler che abbiamo

CM Punk ha espresso grandi elogi per le ex campionesse mondiale della WWE, Rhea Ripley e per IYO SKY in un recente vlog su YouTube che documenta il tour della WWE in Giappone. Punk ha sottolineato come entrambe le superstar siano figure chiave per il futuro della compagnia. Negli ultimi tempi, Ripley e SKY hanno stretto un’alleanza, nata dalla loro comune rivalità con le Kabuki Warriors. Questa nuova collaborazione è stata evidente durante il tour giapponese, dove hanno condiviso un momento sul ring insieme a Punk dopo uno show dal vivo. Nel vlog, Punk ha speso parole di grande ammirazione per le abilità sul ring di IYO SKY: “IYO SKY è, secondo me, costantemente la migliore wrestler che abbiamo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

