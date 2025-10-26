CMcom – Atalanta Juric | Ci mancano dei punti in classifica Carnesecchi parli meno e si concentri sul proprio lavoro

2025-10-25 21:31:00 Fermi tutti! Ivan Juric, tecnico dell’ Atalanta, ha parlato a Sky dopo il match pareggiato in casa della Cremonese, cui ha fatto seguito un confronto con la società: “Quando si parla del momento sembra qualcosa di grave. Il primo tempo non mi è piaciuto, un po’ di stanchezza, secondo tempo meglio. Abbiamo creato un mondo di occasioni come al solito, poi un contropiede ci sta, forse manca cattiveria”. LE PAROLE DI CARNESECCHI. “Carnesecchi ce la mette tutta, ma ha sbagliato completamente, deve parlare meno, concentrarsi sul suo lavoro e fare il professionista. Non credo sia lui quello indicato a parlare della situazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com