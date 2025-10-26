Claudio Zorzi | Curai il ginocchio di Sofia Goggia e dopo 15 giorni vinse l’argento L’AI di Google mi ha dato per morto

Il Corriere della Sera intervista Claudio Zorzi, primario di ortopedia all’irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Che parte raccontando la sua particolare esperienza di medico multi deceduto e rinato. È accaduto più volte tanto che l’irccs di Negrar è stato costretto a intervenire con un post su Facebook: «Il “nostro” dottor Zorzi gode di ottima salute e continua a dirigere il reparto e a praticare l’attività chirurgica». Che cos’è accaduto? «Stavolta a spedirmi al Creatore è stata AI Overview, l’intelligenza artificiale di Google. Mi ha scambiato con un Claudio Zorzi trentino, deceduto il 15 aprile, medico di base in pensione, che aveva esercitato in Val di Fiemme». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Claudio Zorzi: «Curai il ginocchio di Sofia Goggia e dopo 15 giorni vinse l’argento. L’AI di Google mi ha dato per morto»

