Classifica Radio Senza Una Stupida Storia di Achille Lauro è il brano più ascoltato
La Classifica Radio stilata da Earone riferita alla settimana dal 17 al 23 ottobre, ha una top ten rinnovatissima nella quale per la prime posizioni è un braccio di ferro tra le popstar internazionali come Olivia Dean e Lady Gaga ed i nostri Achille Lauro, Annalisa e Marco Mengoni. La top ten si apre con Questa Domenica di Olly, stabile alla #10. Il brano è estratto da Tutta Vita Sempre, riedizione di Tutta Vita secondo lavoro in studio dell’artista genovese che contiene gli ultimi singoli pubblicati dal 24enne che hanno preceduto l’ultimo attualmente in rotazione nell’AirPlay,: Balorda Nostalgia e Depresso Fortunato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
