Classifica Mondiale piloti F1 2025 | Norris sorpassa Piastri al comando!

CLASSIFICA PILOTI F1 2025. Lando Norris (McLaren) 357. Oscar Piastri (McLaren) 356. Max Verstappen (Red Bull) 321. George Russell (Mercedes) 258. Charles Leclerc (Ferrari) 210. Lewis Hamilton (Ferrari) 146. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 97. Alexander Albon (Williams) 73. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39. Carlos Sainz (Williams) 38. Fernando Alonso (Aston Martin) 37. Lance Stroll (Aston Martin) 32. Oliver Bearman (Haas) 32. Liam Lawson (Red Bull Racing Bulls) 30. Esteban Ocon (Haas) 30. Yuki Tsunoda (Racing Bulls Red Bull) 28. Pierre Gasly (Alpine) 20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19.

