Classifica Mondiale Moto3 2025 | Rueda già campione Luca Lunetta 12°
CLASSIFICA MONDIALE MOTO3 2025. 1 RUEDA Jose Antonio SPA 365 2 PIQUERAS Angel SPA 251 3 QUILES Maximo SPA 237 4 MUÑOZ David SPA 197 5 KELSO Joel AUS 183 6 CARPE Alvaro SPA 183 7 FERNANDEZ Adrian SPA 163 8 FURUSATO Taiyo JPN 140 9 YAMANAKA Ryusei JPN 134 10 PERRONE Valentin ARG 127 11 ALMANSA David SPA 123 12 LUNETTA Luca ITA 109 13 PINI Guido ITA 97 14 FOGGIA Dennis ITA 94 15 ROULSTONE Jacob AUS 61 16 BERTELLE Matteo ITA 55 17 OGDEN Scott GBR 53 18 NEPA Stefano ITA 46 19 BUCHANAN Cormac NZL 32 20 CARRARO Nicola ITA 29 21 ROSSI Riccardo ITA 24 22 URIARTE Marcos SPA 22 23 ESTEBAN Joel SPA 20 24 MOODLEY Ruche RSA 14 25 CRUCES Adrián SPA 13 26 MORELLI Marco ARG 8 27 PEREZ Vicente SPA 7 28 URIARTE Brian SPA 7 29 O’GORMAN Casey IRL 3 30 O’SHEA Eddie GBR 2 31 BUASRI Tatchakorn THA 1 32 DETTWILER Noah SWI 0 33 ROSENTHALER Jakob AUT 0 34 PHOMMARA Lenoxx SWI 0 35 ADITAMA Arbi INA 0 36 ABRUZZO Leonardo ITA 0 37 COOK Max GBR 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
