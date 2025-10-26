Classifica Mondiale Moto2 2025 | Moreira scavalca Gonzalez! 7° Vietti

CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2025. 1 MOREIRA Diogo BRA 256 2 GONZALEZ Manuel SPA 247 3 BALTUS Barry BEL 221 4 DIXON Jake GBR 215 5 CANET Aron SPA 213 6 HOLGADO Daniel SPA 179 7 VIETTI Celestino ITA 146 8 ALONSO David COL 137 9 ARENAS Albert SPA 137 10 AGIUS Senna AUS 133 11 GUEVARA Izan SPA 103 12 ÖNCÜ Deniz TUR 100 13 ROBERTS Joe USA 97 14 RAMIREZ Marcos SPA 96 15 SALAC Filip CZE 82 16 LOPEZ Alonso SPA 78 17 ORTOLA Ivan SPA 70 18 ARBOLINO Tony ITA 69 19 VEIJER Collin NED 64 20 MUÑOZ Daniel SPA 32 21 HUERTAS Adrian SPA 27 22 SASAKI Ayumu JPN 24 23 BINDER Darryn RSA 19 24 VD GOORBERGH Zonta NED 19 25 ESCRIG Alex SPA 18 26 AJI Mario INA 8 27 GUTIERREZ Oscar SPA 4 28 GARCIA Sergio SPA 3 29 NAVARRO Jorge SPA 3 30 KUNII Yuki JPN 0 31 FERNANDEZ Eric SPA 0 32 ORRADRE Unai SPA 0 33 ATIRATPHUVAPAT Nakarin THA 0 34 HADA Taiga JPN 0 35 FERRANDEZ Alberto SPA 0 36 PASINI Mattia ITA 0 37 AZMAN Helmi MAL 0 38 ANUAR Azroy MAL 0 39 VOIGHT Harrison AUS 0 40 SURRA Alberto ITA 0.

