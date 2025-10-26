La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 è scattata domenica 26 ottobre a Soelden, in Austria, dove si è disputato lo slalom gigante che, come di consueto, ha avuto funzione di opening stagionale. A seguire si disputeranno gli slalom di Levi e Gurgl, poi si andrà negli USA con Copper Mountain e Beaver Creek. Negli Stati Uniti saranno ospitate le prime gare veloci della stagione, mentre il Circo Bianco arriverà in Italia nella seconda metà di dicembre con le gare veloci della Val Gardena, per poi veder andare in scena le gare tecniche dell’Alta Badia. Dopo Natale andrà in scena il superG di Livigno e dopo l’Epifania si terrà lo slalom di Madonna di Campiglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Marco Odermatt subito in testa, ottavo Alex Vinatzer