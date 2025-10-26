Attimi di tensione in Real Madrid-Barcellona che di solito non si vedono, laddove nel match spesso trionfa la tranquillità e il fairplay. Il match ha fatto più parlare per motivi extracampo che per i gol e le giocate dei talenti che la dominavano. (ANSA) tvplay.it Il match termina col risultato finale di 2-1 per i blancos. Ad aprire la gara è una giocata di Mbappe al minuto 22 dopo che dieci minuti prima gli era stato annullato un gol per fuorigioco. Fermin Lopez, reduce da una tripletta in Champions League, segna subito il pari e Bellingham alla fine del primo tempo riporta avanti i suoi. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Clasico nervoso, più che per i gol Real Madrid-Barcellona si fa notare per una maxi rissa