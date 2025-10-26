Clasico nervoso più che per i gol Real Madrid-Barcellona si fa notare per una maxi rissa
Attimi di tensione in Real Madrid-Barcellona che di solito non si vedono, laddove nel match spesso trionfa la tranquillità e il fairplay. Il match ha fatto più parlare per motivi extracampo che per i gol e le giocate dei talenti che la dominavano. (ANSA) tvplay.it Il match termina col risultato finale di 2-1 per i blancos. Ad aprire la gara è una giocata di Mbappe al minuto 22 dopo che dieci minuti prima gli era stato annullato un gol per fuorigioco. Fermin Lopez, reduce da una tripletta in Champions League, segna subito il pari e Bellingham alla fine del primo tempo riporta avanti i suoi. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ieri sera è andato in scena il 'clasico' del campionato arabo. Al Ittihad contro Al Hilal, ma anche Conceicao contro Inzaghi A vincere è stato l'ex Inter e nel post partita tra i due non c'è stata alcuna stretta di mano L'ex allenatore del Milan ha commentato cos - facebook.com Vai su Facebook
Furia Barcellona per il gol fantasma nel Clasico. Laporta: "Partita da ripetere" - Il gol fantasma del Clásico di domenica sera, terminato 3- Si legge su gazzetta.it
Ancora Bellingham, un suo gol decide il Clasico al 92' - E' l'inglese il match winner del 'Clasico' giocato questa sera al Santiago Bernabeu e finito 3- Secondo ansa.it
Calcio: ancora Bellingham, un suo gol decide il 'Clasico' al 92' - E' l'inglese il match winner del 'Clasico' giocato questa sera al Santiago Bernabeu e finito 3- Riporta ansa.it