Clamoroso alle Regionali non ammessa la lista di Forza Italia a Foggia | Non è valida

Foggiatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto avrebbe riferito il comitato di Luigi Lobuono, candidato presidente del centrodestra in Puglia, sarebbe stata dichiarata “non valida” la lista di Forza Italia presentata in provincia di Foggia.  A determinarne l'esclusione un vizio di autenticazione: la lista, infatti, sarebbe. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

clamoroso regionali ammessa listaRegionali, 12 liste con giallo: non ammessa la civica del centrodestra e FI a Foggia. «Faremo ricorso» - È stata ricusata la lista di Forza Italia per la circoscrizione di Foggia, dove è stato rilevato un problema di autentica delle firme: il partito farà ricorso. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Regionali Calabria, Occhiuto: "Risultato clamoroso, non era mai successo prima" - Non era mai successo in Calabria che un presidente uscente venisse riconfermato e, a mia memoria, non è mai successo che venisse eletto con una percentuale così alta". Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Clamoroso Regionali Ammessa Lista