Clamoroso alle Regionali non ammessa la lista di Forza Italia a Foggia | Non è valida

Secondo quanto avrebbe riferito il comitato di Luigi Lobuono, candidato presidente del centrodestra in Puglia, sarebbe stata dichiarata “non valida” la lista di Forza Italia presentata in provincia di Foggia. A determinarne l'esclusione un vizio di autenticazione: la lista, infatti, sarebbe. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Gennaro Sangiuliano nato nel 1862": la svista (poi corretta) nelle liste di FdI Clamoroso errore sui dati anagrafici dell'ex ministro della Cultura, candidato con il partito di Meloni alle Regionali in Campania - facebook.com Vai su Facebook

Dopo il clamoroso strappo di Forza Italia, servono 24 ore per l’intesa a destra sul nome di Edmondo Cirielli come candidato alle regionali in Campania: dimenticate le polemiche per gli “insulti” a Berlusconi - X Vai su X

Regionali, 12 liste con giallo: non ammessa la civica del centrodestra e FI a Foggia. «Faremo ricorso» - È stata ricusata la lista di Forza Italia per la circoscrizione di Foggia, dove è stato rilevato un problema di autentica delle firme: il partito farà ricorso. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Regionali Calabria, Occhiuto: "Risultato clamoroso, non era mai successo prima" - Non era mai successo in Calabria che un presidente uscente venisse riconfermato e, a mia memoria, non è mai successo che venisse eletto con una percentuale così alta". Secondo adnkronos.com