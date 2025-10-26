Cittadini e sindaci uniti contro la riapertura della discarica di Roccasecca

Il Sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco ha chiamato a raccolta la sua comunità e la gente ha risposto presente. Tanti i cittadini, le associazioni, i comitati anche dei comuni vicini, che hanno partecipato alla manifestazione in via Ortella per dire no alla riapertura della discarica di Cerreto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

