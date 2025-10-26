Città in lutto per la morte di Carla De Angelis
La città piange una delle voci che l’hanno narrata e raccontata con più passione: Carla De Angelis. Guida turistica da decenni, era nota a tutti oltre che per il suo lavoro che la portava a trovarsi quotidianamente nei luoghi più turistici della città, anche per il suo lungo impegno associativo e politico. Carla è scomparsa ieri mattina dopo una malattia che ha avuto la meglio sulla sua tenacia, lasciando un figlio, due fratelli e molti parenti. Aveva 67 anni. Nelle ore successive alla notizia, sono arrivate manifestazioni di cordoglio da numerosi enti e associazioni, a iniziare dal Comune. "La triste notizia – il commento del sindaco Gambini – mi ha colto di sorpresa ed è motivo di grande dolore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
