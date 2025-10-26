Cissé stende il Palermo primo ko per Inzaghi Rosanero sterili in attacco decisive le parate di Pigliacelli

Il Catanzaro batte il Palermo 1-0 al Ceravolo e conquista la prima vittoria stagionale in Serie B, mentre i rosanero di Inzaghi incassano il primo ko del campionato. A decidere il match è stata la rete di Alphadjo Cissé al 45? + 2?, arrivata in pieno recupero del primo tempo dopo una mischia furibonda nell’area siciliana. La partita si è rivelata estremamente equilibrata e spezzettata, condizionata dai numerosi fischi dell’arbitro Pairetto e da un ritmo frammentato. Il Palermo ha cercato di imporre il proprio gioco, schierandosi con atteggiamento propositivo fin dall’avvio, ma ha trovato un Catanzaro organizzato e determinato a sfruttare ogni occasione in contropiede. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

