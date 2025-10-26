Cisl | Manovra in chiaroscuromobilitati

Servizitelevideo.rai.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.22 "La Cisl è in mobilitazione in tutta Italia per migliorare la Manovra e dare prospettiva anche a una politica di sviluppo partecipata". Così la segretaria nazionale della Cisl Daniela Fumarola a "Repubblica". "Dall'approccio della Cgil ci separa una valutazione in chiaroscuro e un diverso modo di intendere la natura della rappresentanza sindacale: non movimentista, ma contrattualista, orientata al confronto, fin quando c'è spazio per il negoziato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

cisl manovra chiaroscuromobilitatiLa segretaria Fumarola: "Dalla Cisl valutazione in chiaroscuro sulla manovra" - « La Cisl è in mobilitazione in tutta Italia per migliorare la manovra e dare prospettiva anche a una politica di sviluppo partecipata. Da msn.com

cisl manovra chiaroscuromobilitatiFumarola: “Dalla Cisl giudizio in chiaroscuro. Accolte nostre richieste” - “I segnali di attenzione sono diversi su Irpef e accordi di produttività. Lo riporta repubblica.it

cisl manovra chiaroscuromobilitatiManovra, la “forte preoccupazione” della Cisl su partecipazione, scuola e pensioni: “Dialogo serio per migliorare il testo” - La segretaria Fumarola: «Priorità a produttività, coesione sociale e Opzione Donna» ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cisl Manovra Chiaroscuromobilitati