Cisl | Manovra in chiaroscuromobilitati
9.22 "La Cisl è in mobilitazione in tutta Italia per migliorare la Manovra e dare prospettiva anche a una politica di sviluppo partecipata". Così la segretaria nazionale della Cisl Daniela Fumarola a "Repubblica". "Dall'approccio della Cgil ci separa una valutazione in chiaroscuro e un diverso modo di intendere la natura della rappresentanza sindacale: non movimentista, ma contrattualista, orientata al confronto, fin quando c'è spazio per il negoziato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
“Dalla Manovra al Patto, la Forza del dialogo sociale” il volantino diffuso dalla Cisl sulla Legge di Bilancio 2026 che traccia i risultati ottenuti e quelli che il sindacato di via Po chiede dentro e oltre la manovra. - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, #DanielaFumarola: “Valuteremo con attenzione il testo definitivo che uscirà dal Consiglio dei Ministri. Diverse misure annunciate in linea con le rivendicazioni della Cisl . Fondamentale migliorare i provvedimenti nel corso dell’iter parlamentare, colle - X Vai su X
La segretaria Fumarola: "Dalla Cisl valutazione in chiaroscuro sulla manovra" - « La Cisl è in mobilitazione in tutta Italia per migliorare la manovra e dare prospettiva anche a una politica di sviluppo partecipata. Da msn.com
Fumarola: “Dalla Cisl giudizio in chiaroscuro. Accolte nostre richieste” - “I segnali di attenzione sono diversi su Irpef e accordi di produttività. Lo riporta repubblica.it
Manovra, la “forte preoccupazione” della Cisl su partecipazione, scuola e pensioni: “Dialogo serio per migliorare il testo” - La segretaria Fumarola: «Priorità a produttività, coesione sociale e Opzione Donna» ... Lo riporta msn.com