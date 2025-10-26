Cisl Giorgio Graziani interviene al congresso nazionale della Federazione Italiana del Tempo Libero

Parmatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Per i lavoratori, i CRAL e la FITeL offrono opportunità concrete di arricchimento umano e culturale. Per le aziende, rappresentano uno strumento prezioso per costruire ambienti di lavoro più coesi". Così il segretario confederale CISL Giorgio Graziani, intervenendo al X congresso nazionale di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Cisl Giorgio Graziani Interviene