Cirielli | Grande entusiasmo e forte sostegno da Salvini

Tempo di lettura: 2 minuti “C’è un grande entusiasmo, moltissimi volevano candidarsi con noi, purtroppo abbiamo chiuso così, siamo contenti, c’è entusiasmo, voglia di cambiamento che cercheremo di interpretare”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania, a margine dell’incontro a Napoli con Matteo Salvini e i candidati in Regione della Lega. “La Lega – ha detto Cirielli – è stato il primo partito, oltre al mio, a credere nella mia candidatura. Dico grazie a Matteo Salvini che crede nella Campania e nella politica con la P maiuscola, lo ringrazio anche per aver messo il mio nome nel loro simbolo, spero di saper essere interprete della coalizione in modo serio e determinato nell’impegno per il Sud”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

