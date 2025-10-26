Circuito Europeo U23 oggi la gara femminile in diretta da Foggia su Assalto – La TV della Scherma
Dalle ore 15 collegamento live per seguire gli assalti delle migliori otto sciabolatrici Dopo la prova maschile vinta da Marco Stigliano, il Circuito Europeo Under 23 di sciabola entra nel vivo anche al femminile. Oggi, domenica 26 ottobre, spazio alla gara femminile con le fasi decisive in diretta su Assalto – La TV della Scherma, il nuovo canale della Federazione Italiana Scherma disponibile gratuitamente su Sportface TV. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Circuito Europeo Under 23 di Sciabola – Foggia 2025 conquista la prova maschile del sabato nella tappa italiana del Circuito Europeo Under 23 di sciabola. Una gara spettacolare con 64 atleti in pedana e un livello tecnico altissim Vai su Facebook
Circuito Europeo U23 di sciabola: trionfo di Marco Stigliano a Foggia - È Marco Stigliano il protagonista della prima giornata del Circuito Europeo Under 23 di sciabola a Foggia. Da sportface.it
Scherma, a Foggia la tappa del Circuito Europeo U23 di sciabola: diretta su Assalto TV - Scherma, a Foggia la tappa del Circuito Europeo U23 di sciabola: diretta su Assalto TV. sportface.it scrive
Europei U23: le sfide di Bergen per gli azzurri - La squadra italiana con 89 atleti alla rassegna giovanile in Norvegia, gare da giovedì a domenica: tra i più attesi Sioli, Pernici, Sito e i marciatori. Scrive fidal.it