Circuito Europeo U23 di sciabola | trionfo di Marco Stigliano a Foggia

Il campano delle Fiamme Gialle vince la prova maschile davanti a Cantini. Bronzo per Pagano e Bertini È Marco Stigliano il protagonista della prima giornata del Circuito Europeo Under 23 di sciabola a Foggia. L'atleta campano delle Fiamme Gialle ha conquistato ieri la prova maschile imponendosi in una competizione che ha visto 64 schermidori darsi battaglia ad alto livello tecnico.