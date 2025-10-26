Circuito Europeo U23 di sciabola | trionfo di Marco Stigliano a Foggia
Il campano delle Fiamme Gialle vince la prova maschile davanti a Cantini. Bronzo per Pagano e Bertini È Marco Stigliano il protagonista della prima giornata del Circuito Europeo Under 23 di sciabola a Foggia. L'atleta campano delle Fiamme Gialle ha conquistato ieri la prova maschile imponendosi in una competizione che ha visto 64 schermidori darsi battaglia ad alto livello tecnico.
