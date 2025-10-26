Cinque anni di voti al top in italiano a Flaminia Desantis la borsa di studio della Società Dante Alighieri di Terni
La sala Blu di palazzo Gazzoli ha ospitato nei giorni scorsi l’evento “Il mondo tra le righe”, organizzato dalla Società Dante Alighieri – comitato di Terni in collaborazione con il Comune di Terni, nell’ambito del patto di collaborazione “La cultura per la promozione sociale”. Durante l’incontro. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondisci con queste news
Cinque anni fa, li abbiamo accolti, esili, feriti, spauriti. Ora li vediamo partire per l’Italia. Ancora due anni e si disperderanno tra le università del mondo. Il sogno si sta avverando. Non potrei essere più orgoglioso. Una citazione che amo recita: “I genitori impara - facebook.com Vai su Facebook
Cinque anni per avere il Reddito di cittadinanza. Giudici condannano l'Inps: "Paghi e cessi la discriminazione" - X Vai su X