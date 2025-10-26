Cinematica corpo e movimento
Si chiude oggi alla Mole Vanvitelliana di Ancona ’ Cinematica ’, il festival multidisciplinare diretto da Simona Lisi e dedicato all’ immagine in movimento e alla relazione tra corpo e nuove tecnologie. L’evento clou è alle ore 21.30 all’Auditorium Mole con una creazione appositamente realizzata per il festival e a ingresso libero: la conferenza spettacolo ’ Paesaggio Nanou ’ sull’immagine movimento della compagnia di danza ravennate gruppo nanou, vincitore del Premio Ubu 2024. Nel corso degli anni, la compagnia ha attraversato il rapporto tra corpo, immagine e movimento. Durante tutta la giornata proseguono le iniziative del festival, tra cui segnaliamo l’esperienza immersiva di ’Flux–Full Experience’ (foto) della compagnia Fattoria Vittadini, coreografia di Maura Di Vietri, creata in collaborazione con la Scuola Mohole di Milano e ospitata in collaborazione con Amat, dopo il successo registrato al Festival dei Due Mondi di Spoleto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cinematica Festival ? --- Il programma di Sabato 25 ottobre IL CORPO DISPONIBILE Sharing Training Axè, via Jesi 65, Ancona. Ore 11.00-13.00 . LEZIONE DI KUNG FU PER BAMBINI (età 5-11) A cura di Traditional Kung-Fu Association / Guidotti K - facebook.com Vai su Facebook
Cinematica, corpo e movimento - Si chiude oggi alla Mole Vanvitelliana di Ancona ’Cinematica’, il festival multidisciplinare diretto da Simona Lisi e dedicato all’immagine ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Danza, cinema, performance e realtà virtuale: il futuro della scena al 12esimo CINEMATICA Festival - Dal 23 al 26 ottobre torna a stupire “Cinematica”, 12esimo festival internazionale dedicato all’immagine in movimento, per quattro giorni dedicati ai futuri in scena, alla danza e al cinema di ricerca ... Da nonsolocinema.com
Immagine e movimento: Cinematica festival - Presentata la prima parte dell’iniziativa diretta da Simona Lisi che dal 18 al 20 giugno è dedicata alle sfumature della tattilità E’ uno e trino il ‘Cinematica Festival’ di Ancona edizione 2021. Secondo ilrestodelcarlino.it