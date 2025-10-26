Si chiude oggi alla Mole Vanvitelliana di Ancona ’ Cinematica ’, il festival multidisciplinare diretto da Simona Lisi e dedicato all’ immagine in movimento e alla relazione tra corpo e nuove tecnologie. L’evento clou è alle ore 21.30 all’Auditorium Mole con una creazione appositamente realizzata per il festival e a ingresso libero: la conferenza spettacolo ’ Paesaggio Nanou ’ sull’immagine movimento della compagnia di danza ravennate gruppo nanou, vincitore del Premio Ubu 2024. Nel corso degli anni, la compagnia ha attraversato il rapporto tra corpo, immagine e movimento. Durante tutta la giornata proseguono le iniziative del festival, tra cui segnaliamo l’esperienza immersiva di ’Flux–Full Experience’ (foto) della compagnia Fattoria Vittadini, coreografia di Maura Di Vietri, creata in collaborazione con la Scuola Mohole di Milano e ospitata in collaborazione con Amat, dopo il successo registrato al Festival dei Due Mondi di Spoleto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinematica, corpo e movimento