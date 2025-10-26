Una stagione teatrale all’insegna di importanti eventi. È quella che il Comune di Abbadia San Salvatore e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus hanno programmato per la nuova stagione che inizierà il 26 novembre per chiudersi il 24 marzo del prossimo anno. Tra i protagonisti, Veronica Pivetti, Tosca D’Aquino, Ettore Bassi. Da oggi apre la campagna abbonamenti che propone sei spettacoli. "Siamo felici di presentare una stagione teatrale ricca e varia – afferma Francesca Mariottini assessora alla cultura del Comune di Abbadia San Salvatore – che mette insieme interpreti di grande spessore, storie appassionanti e linguaggi diversi, capaci di parlare a pubblici di tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinema Teatro Amiata. Nuova stagione al via