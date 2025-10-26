Cinema De Laurentiis | Tagli? Al Ministero non c’è nessuno che ci capisce

(LaPresse) Aurelio De Laurentiis, celebre produttore cinematografico, esprime preoccupazione per i tagli al settore cinematografico italiano, definendo la situazione un “problema molto delicato”. Secondo De Laurentiis, uno dei principali ostacoli è rappresentato dall’incapacità del Ministero dei Beni Culturali di comprendere appieno le dinamiche del cinema. A questo si aggiunge la critica rivolta agli stessi professionisti del cinema, accusati di non essere abbastanza imprenditoriali. De Laurentiis sottolinea come molti si siano “dilettati troppo” a essere “cinemadipendenti”, senza sviluppare un’adeguata mentalità da imprenditori. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cinema, De Laurentiis: “Tagli? Al Ministero non c’è nessuno che ci capisce”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Due successi targati Rai Cinema illuminano la Festa del Cinema di Roma, regalando al pubblico nuove emozioni: Congratulazioni a laria De Laurentiis, Raffaele Brunetti e Andrea Paolo Massara per il “Premio del Pubblico Terna” con il film documentario # - facebook.com Vai su Facebook

SSCN - NIAF-De Laurentiis Film Prizes: vince Pomodoro di Adriana Serrato, il comunicato https://ift.tt/ERlDrBy - X Vai su X

Tagli cinema, De Laurentiis: "Al Ministero manca chi capisca davvero di cinema" - (LaPresse) Aurelio De Laurentiis, celebre produttore cinematografico, esprime preoccupazione per i tagli al settore cinematografico ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Alla festa del Cinema di Roma, protagonisti uniti contro i tagli - Il fronte di attrici e attori si è schierato compatto con gli altri protagonisti del settore, che stanno dietro la telecamera ... Scrive globalist.it

Festa del Cinema di Roma, la protesta del settore contro i tagli - Per un momento di condivisione e per chiedere al governo un tavolo di lavoro permanente ... Secondo tg24.sky.it