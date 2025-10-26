Cinema a Gascon e Garrone il premio Capri 30th Award

L’attrice spagnola Karla Sofia Gascon, il regista Matteo Garrone insieme ai produttori Riccardo Tozzi (Cattleya), Nicola Claudio (Rai Cinema), Rita Rusi? e l’americana McKenna Marshall hanno ricevuto il premio “Capri 30th Award” in occasione del “Roma Fall Gala – The Producers night” al Palazzo delle Esposizioni. Un evento speciale per il trentennale di “Capri Hollywood – The International Film Festival” kermesse cinematografica di fine anno promossa dall’Istituto Capri Nel Mondo con il sostegno del ministero della Cultura e della Regione Campania dal 27 dicembre al 2 gennaio. A celebrare questa ricorrenza significativa insieme al sindaco di Capri Paolo Falco, ai presidenti del festival T ony Petruzzi e Tony Renis e al produttore Pascal Vicedomini sono intervenuti anche gli attori Vince Riotta, Darko Peric, Ronn Moss, Siena Agudong, Marcello Fonte, Letizia Toni, Didi Anderson, Massimo Boldi, Donatella Finocchiaro, Marco Leonardi, Claudia Marchiori, Kaspar Capparoni, Mariana Falace, Daniel McVicar, Elisabetta Pellini insieme ai produttori Roberto Cipullo, Claudio Bucci, Silvio Muraglia; ai registi Cinzia TH Torrini, Nunzia De Stefano, Fausto Brizzi, Gianluca Ansanelli, Dennis Dellai, Alessio Della Valle, Valerio Esposito, Massimo Paolucci e Giorgio Verdelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

