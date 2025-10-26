Cinema a Gascon e Garrone il premio Capri 30th Award

Ildenaro.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attrice spagnola  Karla Sofia Gascon, il regista  Matteo Garrone  insieme ai produttori  Riccardo Tozzi (Cattleya), Nicola Claudio (Rai Cinema), Rita Rusi?  e l’americana  McKenna Marshall  hanno ricevuto il premio  “Capri 30th Award”  in occasione del  “Roma Fall Gala – The Producers night”  al Palazzo delle Esposizioni. Un evento speciale per il  trentennale di “Capri Hollywood – The International Film Festival”  kermesse cinematografica di fine anno promossa dall’Istituto Capri Nel Mondo con il sostegno del ministero della Cultura e della Regione Campania dal 27 dicembre al 2 gennaio. A celebrare questa ricorrenza significativa insieme al  sindaco di Capri Paolo Falco,  ai presidenti del festival T ony Petruzzi e Tony Renis  e al produttore  Pascal Vicedomini  sono intervenuti anche gli attori  Vince Riotta, Darko Peric, Ronn Moss, Siena Agudong, Marcello Fonte, Letizia Toni, Didi Anderson, Massimo Boldi, Donatella Finocchiaro, Marco Leonardi, Claudia Marchiori, Kaspar Capparoni, Mariana Falace, Daniel McVicar, Elisabetta Pellini  insieme ai produttori  Roberto Cipullo, Claudio Bucci, Silvio Muraglia;  ai registi  Cinzia TH Torrini, Nunzia De Stefano, Fausto Brizzi, Gianluca Ansanelli, Dennis Dellai, Alessio Della Valle, Valerio Esposito, Massimo Paolucci e Giorgio Verdelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

cinema gascon garrone premioA Karla Sofia Gascon e Matteo Garrone il premio 'Capri 30th Award' - L'attrice spagnola Karla Sofia Gascon, il regista Matteo Garrone insieme ai produttori Riccardo Tozzi (Cattleya), Nicola Claudio (Rai Cinema), Rita Rusic e l'americana McKenna Marshall hanno ricevuto ... Riporta tg24.sky.it

Gascon, "sono la più cattiva del mondo ma solo al cinema" - Karla Sofia Gascon, prima attrice transgender candidata all'Oscar (per 'Emilia Perez') e già vincitrice a Cannes, torna a Ischia Global Film e Music ... Lo riporta ansa.it

Premio Kineo 2025, tra i vincitori Gascón, Aydin, Guerritore, Gallo, Luter e Capotondi - Il Premio Kinéo celebra la sua nuova edizione alla Mostra del Cinema di Venezia con un parterre d’eccezione: tra i premiati Karla Sofia Gascón, Aras Aydin, Monica Guerritore, Massimiliano Gallo, ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Cinema Gascon Garrone Premio