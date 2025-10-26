Cimitero di Caltagirone | dal 30 ottobre al 3 novembre orario di apertura prolungato

Cataniatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ordinanza del sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo, dato il notevole flusso di visitatori atteso, stabilisce possibilità di più ampia fruizione del cimitero in occasione delle festività di Tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti. Da giovedì 30 ottobre a lunedì 3 novembre orario di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

