Ciclone di Halloween arriva il maltempo | piogge e venti sull’Italia Le previsioni della prossima settimana

Dopo un inizio settimana stabile, l’Italia si prepara a un forte peggioramento per l’arrivo del ciclone di Halloween: tra giovedì e venerdì piogge intense, venti di Scirocco e neve sulle Alpi. Le previsioni per la settimana di Ognissanti e per la Festa dei Morti. 🔗 Leggi su Fanpage.it