ciclista finisce nella scarpata maxi soccorso per salvarlo

Ciclista finisce nella scarpata ma a salvarlo sono le tecnologie di geolocalizzazione. Lo sportivo è stato soccorso e recuperato ieri mattina in una zona impervia nei pressi di Passignano sul Trasimeno in seguito a un infortunio, grazie all’intervento congiunto del Soccorso alpino e speleologico Umbria (Sasu), dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso del 118. L’allarme è scattato poco dopo le 11.30, quando la Centrale operativa regionale del 118 ha attivato le squadre di soccorso per l’intervento. La precisa localizzazione del punto dell’incidente è stata cruciale per velocizzare le attività di soccorso ed è stata resa possibile grazie alla geolocalizzazione effettuata dal tecnico di centrale operativa del Sasu, in servizio all’interno della centrale 118, permettendo un rapido coordinamento tra le squadre di terra e l’elicottero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

