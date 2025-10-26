Ciclismo Viviani è oro mondiale nell' ultima gara in carriera

Chiude da campione la sua carriera Elia Viviani vincendo la medaglia d'oro nell'Eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile. Terzo titolo iridato per l'azzurro dopo il 2021 e il 2022. Una gara perfetta del 36enne veronese, che ha regalato all'Italia il secondo titolo dei Mondiali su pista dopo quello del quartetto femminile. Viviani, olimpionico a Rio 2016 nell'Omnium ha battuto nell'ultima volata, quella decisiva, il neozelandese Campbell Stewart, regalandosi l'ultimo titolo della carriera. iviani è giunto al traguardo mimando una X, a indicare la fine della sua attività agonistica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

