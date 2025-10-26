Ciclismo Viviani è oro mondiale nell' ultima gara in carriera

Iltempo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiude da campione la sua carriera Elia Viviani vincendo la medaglia d'oro nell'Eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile. Terzo titolo iridato per l'azzurro dopo il 2021 e il 2022. Una gara perfetta del 36enne veronese, che ha regalato all'Italia il secondo titolo dei Mondiali su pista dopo quello del quartetto femminile. Viviani, olimpionico a Rio 2016 nell'Omnium ha battuto nell'ultima volata, quella decisiva, il neozelandese Campbell Stewart, regalandosi l'ultimo titolo della carriera. iviani è giunto al traguardo mimando una X, a indicare la fine della sua attività agonistica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ciclismo viviani 232 oro mondiale nell ultima gara in carriera

© Iltempo.it - Ciclismo, Viviani è oro mondiale nell'ultima gara in carriera

Argomenti simili trattati di recente

ciclismo viviani 232 oroCiclismo, Viviani &#232; oro mondiale nell'ultima gara in carriera - Chiude da campione la sua carriera Elia Viviani vincendo la medaglia d'oro nell'Eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del ... Come scrive iltempo.it

ciclismo viviani 232 oroCiclismo, Elia Viviani conquista l’oro ai Mondiali su pista di Santiago - Con questa vittoria ai Mondiali, Elia Viviani chiude un capitolo leggendario della sua carriera. Si legge su lapresse.it

ciclismo viviani 232 oroViviani, 'ultimo ballo' da leggenda: &#232; oro nell'eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista! - All'ultima gara da professionista il 36enne veronese ha centrato l'ennesimo trionfo, battendo il neozelandese Stewart e l'olandese Havik: tutti i dettagli ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Viviani 232 Oro