Sesto Fiorentino, 26 ottobre 2025 - La prima iniziativa ciclistica al convento dei Padri Carmelitani a Santa Lucia alla Castellina è stato l’annuale ritrovo dei giudici e dei direttori di gara della Toscana grazie all’ammirevole impegno organizzativo dal giudice pratese Maurizio Colligiani e dalla Commissione Regionale Giudici. Dopo la celebrazione della Santa Messa nel corso della quale sono stati ricordati i giudici ed i direttori di corsa scomparsi, nella chiesa si è svolta una prima parte della cerimonia di premiazione che poi è proseguita nel corso del pranzo sociale. Tra i riconoscimenti quello consegnato al presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Luca Menichetti, all’élite pratese Lorenzo Cataldo autore di una stagione splendida conclusa con la vittoria nel Giro di Serbia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, tanti premiati al raduno dei giudici e direttori di gara