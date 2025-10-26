Ciclismo su Pista Viviani conquista l’oro mondiale del saluto alla carriera | è leggenda
Santiago del Cile, 26 ottobre 2025 – Una splendida vittoria per Elia Viviani, che saluta la Nazionale e la carriera mondiale, nel migliore dei modi. L’Azzurro, bronzo olimpico a Tokyo 2020, conquista un super oro nella gara ad eliminazione, e all’ultimo sprint in finale, ai Mondiali di Ciclismo su Pista. E’ una conquista storica che proietta Viviani nella leggenda del ciclismo iridato e tricolore. “E’ stata la finale che sognavo – ha detto l’atleta azzurro, come riporta l’Ansa – sono grato al ciclismo per tutto quello che mi ha dato. 16 anni di carriera sempre al vertice”. Foto Italia TeamFacebook ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
