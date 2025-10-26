Ciclismo su pista Mondiali 2025 | Martina Fidanza chiude sesta nel chilometro da fermo
Italia protagonista tra madison (medaglia di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini) e inseguimento individuale (quarta Federica Venturelli) in questa penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista. Andiamo a scoprire i risultati delle altre gare odierne a Santiago. Nell’omnium maschile è stato protagonista il giovane Juan David Sierra. L’azzurro ha faticato nell’eliminazione ma poi si è ben difeso nella corsa a punti, andando spesso all’attacco e conquistando anche un giro. Dodicesima piazza alla fine. A vincere è stato lo spagnolo Albert Torres Barcelo in una gara veramente decisa per questione di pochissimi punti: secondo Lindsay de Vylder (Belgio), terzo il giapponese Kazushige Kuboki. 🔗 Leggi su Oasport.it
Penultimo giorno di gara a Santiago del Cile ai mondiali di ciclismo su pista Segui gli azzurri su Eurosport e Discovery+ - facebook.com Vai su Facebook
“Campionati del Mondo su Pista”, le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena: https://pedalerosa.it/2025/10/campionati-del-mondo-su-pista-le-azzurre-convocate-ed-il-programma/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB; #Ciclo - X Vai su X
Medagliere Mondiali ciclismo su pista 2025: Olanda a quota 7 ori, Italia quinta - Il Velodromo Peñalolén di Santiago del Cile ospiterà i Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su pista da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre, mettendo in ... oasport.it scrive
Ciclismo su pista: Federica Venturelli quarta ai Mondiali nell’inseguimento. Vince - Non è arrivata la medaglia per Federica Venturelli nell'inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Santiago, in ... Secondo oasport.it
Fenomenale Italia, medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo col quartetto azzurro femminile - L’hanno conquistata 4 splendide ragazze: Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini e Federica Venturelli che ... Da fanpage.it