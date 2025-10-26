Ciclismo su pista Mondiali 2025 | Martina Fidanza chiude sesta nel chilometro da fermo

Italia protagonista tra madison (medaglia di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini) e inseguimento individuale (quarta Federica Venturelli) in questa penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista. Andiamo a scoprire i risultati delle altre gare odierne a Santiago. Nell’omnium maschile è stato protagonista il giovane Juan David Sierra. L’azzurro ha faticato nell’eliminazione ma poi si è ben difeso nella corsa a punti, andando spesso all’attacco e conquistando anche un giro. Dodicesima piazza alla fine. A vincere è stato lo spagnolo Albert Torres Barcelo in una gara veramente decisa per questione di pochissimi punti: secondo Lindsay de Vylder (Belgio), terzo il giapponese Kazushige Kuboki. 🔗 Leggi su Oasport.it

