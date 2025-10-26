Ciclismo su pista | Miriam Vece ottima quinta ai Mondiali nel keirin Venturelli settima nella corsa a punti

Manca solo una gara alla conclusione dei Mondiali di ciclismo su pista che si sono svolti questa settimana a Santiago in Cile. Ultima giornata che ha esaltato i colori azzurri con il clamoroso trionfo di Elia Viviani nell’eliminazione all’ultimo acuto della carriera. Doppio piazzamento di qualità in campo femminile per il Bel Paese. Nel keirin, specialità olimpica, spettacolare Miriam Vece: l’azzurra si è spinta fino alla finale chiudendo al quinto posto. Il sogno medaglia non era così lontano, Vece ha provato a lanciare in anticipo lo sprint ed è stata risucchiata nell’ultimo tratto. A vincere la giapponese Mina Sato, davanti alla britannica Emma Finucane e alla colombiana Stefany Lorena Cuadrado Florez. 🔗 Leggi su Oasport.it

