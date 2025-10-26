I Mondiali di ciclismo su pista a Santiago si concludo con la medaglia d’oro del Belgio nella Madison maschile. La coppia composta da Lindsay de Vylder e Fabio van den Bossche è salita sul gradino più alto del podio, gestendo al meglio la parte finale della corsa e chiudendo con un punteggio complessivo di 86 punti. Medaglia d’argento per i britannici Mark Stewart e Joshua Tarling, che si sono fermati a 76 punti, mancando gli ultimi sprint finali. Il bronzo è andato invece alla Germania (66) con Moritz Augenstein e Roger Kluge, che ha resistito all’assalto del Portogallo, che era riuscito anche a prendere il giro nella parte finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo su pista, il Belgio chiude il Mondiale con l’oro nella Madison. Azzurri undicesimi