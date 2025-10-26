Ciclismo su pista il Belgio chiude il Mondiale con l’oro nella Madison Azzurri undicesimi
I Mondiali di ciclismo su pista a Santiago si concludo con la medaglia d’oro del Belgio nella Madison maschile. La coppia composta da Lindsay de Vylder e Fabio van den Bossche è salita sul gradino più alto del podio, gestendo al meglio la parte finale della corsa e chiudendo con un punteggio complessivo di 86 punti. Medaglia d’argento per i britannici Mark Stewart e Joshua Tarling, che si sono fermati a 76 punti, mancando gli ultimi sprint finali. Il bronzo è andato invece alla Germania (66) con Moritz Augenstein e Roger Kluge, che ha resistito all’assalto del Portogallo, che era riuscito anche a prendere il giro nella parte finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ciclismo su pista. "The Last Dance" di Elia Viviani è d'oro: campione del mondo nell'Eliminazione nella sua ultima gara della carriera. I video della gara, della premiazione e l'intervista: "Ho chiuso come avevo sognato". - facebook.com Vai su Facebook
“Campionati del Mondo su Pista”, le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena: https://pedalerosa.it/2025/10/campionati-del-mondo-su-pista-le-azzurre-convocate-ed-il-programma/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB; #Ciclo - X Vai su X
Ciclismo su pista, Mondiali 2025: Martina Fidanza chiude sesta nel chilometro da fermo - Italia protagonista tra madison (medaglia di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini) e inseguimento individuale (quarta Federica Venturelli) in questa ... Secondo oasport.it
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Viviani 11mo nella corsa a punti, Guazzini fuori dai giochi nell’Omnium - Il bronzo va allo statunitense Johnson con il tempo di 4'08"699, cala vistosamente nel finale ... Segnala oasport.it
Mondiali ciclismo su pista: oro per le azzurre nell'inseguimento a squadre - Ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile arriva la prima medaglia azzurra. Come scrive sport.sky.it